Deutsche Bank, Italia in salvo dalla grande sforbiciata (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 9 luglio 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Il Sole 24 Ore riporta la lettera con cui Deutsche Bank ha comunicato ai dipendenti italiani che non ci sarà alcuna sforbiciata del personale in Italia.Il colosso tedesco ha annunciato licenziamenti di 18.000 dipendenti nel mondo, nell'ambito del più grande piano di ristrutturazione della sua storia."La profonda riorganizzazione del gruppo DB impatta l'Italia marginalmente perché la nostra presenza sul mercato italiano è già sostanzialmente in linea con il futuro modello organizzativo globale. Le attività nel nostro Paese continueranno quindi il percorso focalizzato sul supporto alle imprese piccole, medie, grandi con vocazione all'internazionalizzazione; sulla raccolta e gestione del risparmio; sulle attività di credito al consumo".La lettera è firmata da Flavio Valeri, chief country officer di Deutsche Bank in Italia dall'ottobre del 2008, ed è stata inviata ai 3600 dipendenti delle attività italiane, "confermando -precisa il quotidiano di Confindustria - quello che fonti di Francoforte avevano già anticipato al Sole24Ore: l'Italia, dove Deutsche bank si è insediata 40 anni fa, è a tutti gli effetti 'core business', e per questo non dovrebbe rientrare nei grandi tagli. In Italia conta 3600 dipendenti, più di 600 punti vendita e 1200 consulenti finanziari per svolgere attività di banca tradizionale, focalizzata su PMI e famiglie. L'Italia è il primo mercato europeo per Deutsche Bank al di fuori dalla Germania".