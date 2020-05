Design Italy: al via la campagna di Equity Crowdfunding per crescere all'estero

Alessandra Caparello 20 maggio 2020 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Partita il 18 maggio la campagna di Equity Crowdfunding per sostenere la crescita sui mercati esteri di Design Italy: start up innovativa nel settore dell'eCommerce e del Digital Export che promuove prodotti di design multicategoria.Il progetto ha avuto origine da un’idea di Roberto Ferrari, ex direttore generale di ‘CheBanca!’, Chief Digital and Innovation Officer di Mediobanca ed esperto di Fintech, che ha voluto creare per il design, partendo però dai canali digitali, quella raccolta di “eccellenze” che Eataly è per il food