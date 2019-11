Delta conferma suo impegno con FS per salvare Alitalia (Ansa)

Alessandra Caparello 11 novembre 2019 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Delta Airlines conferma il suo impegno per salvare Alitalia. Così fa sapere all’Ansa un portavoce della compagnia statunitense. "Delta continua a lavorare con Ferrovie dello Stato e Atlantia e conferma di essere pronta a investire fino a 100 milioni di euro per una quota del 10% in Alitalia".