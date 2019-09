Delrio: "Governo deve pensare a modificare le regole in Europa del patto di Stabilità"

Alessandra Caparello 2 settembre 2019 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Tentare di modificare le regole Ue sul Patto di Stabilità è tra gli obiettivi del nuovo governo in procinto di nascere secondo Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera. Come riporta Reuters, "il governo deve pensare a fare più investimenti, pensare al lavoro e anche a fare una cosa che purtroppo noi non siamo riusciti a ottenere, a modificare le regole in Europa del patto di Stabilità” ha detto Delrio entrando a una riunione Pd. “Noi abbiamo ottenuto sempre flessibilità, ma adesso dobbiamo modificare le regole per tutti, non solo per l'Italia credo perché c'è una recessione pericolosa in corso quindi stiamo lavorando su argomenti molto seri".