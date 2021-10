Deloitte Private: nella 5ª ELITE Lounge 13 aziende con fatturato aggregato di 1,2 mld

simone borghi 13 ottobre 2021 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

La 5ª ELITE Lounge di Deloitte Private accoglierà 13 aziende, affiancandole nel percorso di realizzazione dei rispettivi progetti di crescita e sviluppo. L’iniziativa testimonia l’impegno al fianco delle aziende da parte di Deloitte Private, la soluzione del network globale di consulenza Deloitte rivolta alle PMI quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity ed alle start-up.Il fatturato aggregato delle nuove aziende è di circa 1,2 miliardi di euro e nelle precedenti Lounge, Deloitte Private ha coinvolto circa 50 imprese operanti in diversi settori e provenienti da tutto il territorio nazionale. ELITE è il private market del Gruppo Borsa Italiana, oggi parte di Euronext, che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati nell'aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.Le aziende coinvolte sono: Beta 80 Group; Castagna Univel ; Contrader; Del Bo Impianti; Ferrarelle - Sb; Gargiulo & Maiello; Idea; Mach Power Italy; Otofarma; Optima Italia; Rch ; Rototech; Sacel.