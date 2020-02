Deloitte: Conad il più grande retailer in Italia davanti a Coop, Esselunga ed Eurospin

Alessandra Caparello 12 febbraio 2020 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Quattro i player italiani presenti nella Top 250 dei big della distribuzione mondiale, la 23° edizione dello studio Global Powers of Retailing di Deloitte in cui vengono analizzati i risultati dell’esercizio annuale al 30 giugno 2019 resi pubblici dai più grandi retailer del mondo.Guardando all’Italia, Conad scavalca Coop, attestandosi il primo colosso italiano, collocandosi al 69esimo posto (+4 posizioni rispetto al FY17); seguono Coop stabile in 71° posizione ed Esselunga al 117° (+4 posizioni rispetto al FY2017); chiude Eurospin che avanza di ben 10 posizioni collocandosi al 158° posto della Top 250”.