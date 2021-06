Deliveroo: in consegna anche parafarmaci e test anti-Covid. Intanto arriva in nuove 5 città italiane

Valeria Panigada 3 giugno 2021 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Non solo cibo. Il servizio di consegna a domicilio Deliveroo amplia la sua offerta includendo anche prodotti parafarmaceutici come integratori, shampoo, articoli per igiene del corpo e primo soccorso, e anche i test sierologici rapidi anti-Covid, grazie alla partnership stretta con Carrefour Italia.Oltre a questa novità, Deliveroo annuncia anche nuove tappe nel suo percorso di espansione. A giugno saranno cinque le città dove sarà possibile iniziare ad ordinare utilizzando la App. In particolare il servizio sarà attivo anche ad Empoli e Siena in Toscana, a Teramo in Abruzzo, e Legnano in Lombardia e a Cerea (VR) in Veneto. Con queste nuove città, il totale dei Comuni in cui la piattaforma è presente sale a 284.