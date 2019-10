Deliveroo: a ottobre supera quota 100 città, previsti investimenti in Italia

Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Deliveroo supera a ottobre la quota delle 100 città dove il servizio di consegna di cibo a domicilio è presente. L'obiettivo è celebrato riservando ai consumatori la consegna gratuita per tutta la durata del mese. Ma la piattaforma dell’online food delivery non intende fermarsi e prevede nuovi investimenti in Italia con l'espansione del servizio in altre 16 città nel corso di ottobre: Caserta, Pomigliano d’Arco, San Prisco, Asti, Settimo Torinese, Nuoro, Sestu, Frosinone, Cosenza, Rende, Falconara Marittima, Cecina, Santa Maria degli Angeli, Viserbella e Lipomo e Busnago. In queste città, sono aperte posizioni per 100 nuovi rider.