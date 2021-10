Delega fiscale: verso razionalizzazione Iva, su Irap previsto superamento graduale

Redazione Finanza 6 ottobre 2021 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

"Per quanto riguarda l'Iva, si stabilisce l'obiettivo di razionalizzare l'imposta, con riguardo anche ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le aliquote stesse". E' quanto si legge nel testo del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco."Si mira a semplificare la gestione del tributo e a ridurre i livelli di evasione e di erosione dell'imposta"."Il testo, nell'ambito della più ampia riforma della tassazione del reddito d'impresa descritta sopra, prevede il superamento in maniera graduale dell'Irap".