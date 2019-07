Del Vecchio: acquisto GrandVision realizza la mia visione di lungo periodo

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

"Dopo la creazione di EssilorLuxottica, che ho fortemente perseguito, l'acquisizione di GrandVision rappresenta la realizzazione di una visione che ha guidato le mie azioni e la crescita di Luxottica in tutti questi anni". Lo ha detto Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di EssilorLuxottica, a margine dell'annuncio dell'acquisto del 76,72%% di HAL in GrandVision a 28 euro per azione."Con GrandVision saremo in grado di completare la nostra rete retail, finalmente estesa in tutte le aree geografiche, e di rendere le nostre piattaforme multicanale e digitali pienamente efficaci. Aumenteremo la qualità dell'esperienza in negozio per prodotti, marchi e servizi a beneficio di tutti i consumatori e dei nostri clienti wholesale", conclude Del Vecchio.