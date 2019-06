Deficit, taglio dei primi 5 miliardi per trattare, dubbi di Visco su tenuta debito (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Il Sole 24 Ore in prima pagina riporta l'esito della riunione del Consiglio dei ministri della serata di ieri, che si è tenuta per definire il piano che l'Italia presenterà a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione Ue. Si parla di una somma di 2 miliardi di spesa - accantonati nella legge di bilancio per ridurre il deficit -che è stata liberata e di ulteriori 3,2 miliardi di maggiori entrate, tributarie e non."Una mossa per riequilibrare i conti 2019 senza una vera e propria manovra correttiva nel tentativo di evitare la procedura d’infrazione".Oggi il premier Giuseppe Conte presenzierà al Consiglio europeo. Il Sole 24 Ore ha riportato anche i dubbi del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, sulla tenuta del debito pubblico, in assenza di una crescita economica robusta.