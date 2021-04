Def e sostenibilità debito, Draghi: 'la questione è se a essere sostenibile sia la piuttosto la crescita'

Laura Naka Antonelli 16 aprile 2021 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Riguardo alla sostenibilità del debito pubblico italiano o meno, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto così a una domanda postagli nella conferenza stampa, successiva alla presentazione delle decisioni che sono state prese dal Governo in merito alle riaperture post lockdown:"La domanda che ci si pone oggi è sulla crescita - ha fatto notare Draghi - Ovvero 'ce la farà questo paese a crescere in modo tale da poter ripagare tutto il debito che sta facendo oggi?' E' questa la grandezza, quella della crescita sostenibile, a cui i mercati, e non solo i mercati, guardano oggi".Draghi ha dunque puntato l'accento sulla necessità che sia soprattutto la crescita a essere sostenibile.