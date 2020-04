Def, Gualtieri: 'tempi rapidissimi per indennità autonomi, azzerata Iva su mascherine nel 2020'

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2020 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

"L'indennità per il lavoro autonomo che finora è stata ricevuta da 3,5 milioni di persone sarà rinnovata e incrementata con una revisione delle procedure che renda rapidissima l'erogazione della prossima tranche. Il mio obiettivo è che l'indennità per gli autonomi possa essere erogata in 24 ore, automaticamente a tutti" quelli che ne hanno beneficiato "nella prima ondata". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Def.Gualtieri ha sottolineato anche che, al fine di "sostenere le spese dei cittadicini e delle imprese per i dispositivi di protezione personale esenteremo dall'Iva per tutto il 2020" questi dispositivi (riferimento dunque a mascherine per proteggersi contro il coronavirus).