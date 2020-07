Dedalus rileva business Software Solutions per l'healthcare da DXC Technology

Daniela La Cava 21 luglio 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Dedalus, partecipato al 75% da Ardian e operativo a livello internazionale nel settore del software clinico-sanitario, annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per l’acquisizione del business Healthcare Software Solutions dell’americana DXC Technology. Lo si apprende in una nota del gruppo fondato a Firenze nel 1982 dall’attuale presidente Giorgio Moretti.Nel dettaglio, oggetto dell’acquisizione è il business, 100% di proprietà di DXC Technology, relativo alle soluzioni software clinico-sanitarie per ospedali, laboratori diagnostici, medici di base e ambulatoriali, con una posizione di leader nel Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Spagna ed una posizione rilevante nei paesi del Nord Europa, Latin America, Asia e Middle East e Nord America dove DXC opera da sempre. L’attività copre tutti gli aspetti del processo decisionale clinico, facilitando la collaborazione di tutti gli attori del settore sanitario intorno al paziente in un approccio integrato.Nasce così un operatore globale nel settore delle soluzioni software in ambito ospedaliero e diagnostico con una presenza in oltre 40 paesi; una posizione di leadership nei maggiori Paesi europei, tra cui Germania, Italia, Regno Unito, Francia e Spagna; un fatturato complessivo stimato di circa 700 milioni di euro; la più grande piattaforma di Ricerca & Sviluppo nel settore di healthcare software; e un team di gestione con una expertise internazionale maturata nelle più importanti multinazionali del software."Con questa acquisizione Dedalus fa un ulteriore salto dimensionale divenendo operatore globale e leader assoluto in Europa grazie ai mercati dove DXC è presente, ossia UK, Irlanda, Spagna, Olanda, Scandinavia, Australia, Nuova Zelanda, America Latina, Asia, Middle East e Nord America, con un fatturato pro-forma di oltre 700 milioni di euro e oltre 5.500 dipendenti di cui circa 2.000 dedicati all’R&D", afferma Andrea Fiumicelli, amministratore delegato del Gruppo Dedalus, spiegando che le due società hanno lo stesso obiettivo strategico: quello di facilitare la trasformazione digitale dei processi dell’ecosistema Healthcare rendendo possibili modelli innovativi, patient centric, value based, con una forte enfasi sulla prevenzione e la medicina personalizzata.Clifford Chance ha agito come advisor legale di Dedalus Holding nel raggiungimento dell'accordo vincolante per l’acquisizione del business software solutions per il settore healthcare di DXC Technologies.