Decreto rilancio: Unc, ottima notizia il rimborso abbonamenti bus-metro-treni

Redazione Finanza 8 maggio 2020 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

NelDecreto Rilancio sarebbe previsto il rimborso dell'abbonamento per i trasporti pubblici non usufruito per i pendolari che non hanno potuto usare i mezzi per l'emergenza Covid. "Bene, ottima notizia - commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Finalmente un provvedimento che sta dalla parte dei consumatori, mettendo per iscritto quello che le norme in realtà già prevedono, evitando, però, in tal modo, inutili contenziosi legali".