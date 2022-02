Decreto bollette e incentivi auto: governo prepara misure fino a 8 miliardi

Titta Ferraro 18 febbraio 2022 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

L'Italia dovrebbe approvare fino a 8 miliardi di euro in nuovi aiuti per proteggere i consumatori e le aziende dall'impennata dei prezzi dell'energia che rischia di avere impatti negativi sulla ripresa economica. Stando a quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, circa 6 miliardi di euro saranno stanziati per il settore energetico, mentre altri fondi sosterranno industrie tra cui il settore automobilistico con nuovi incentivi all'acquisto di veicoli poco inquinanti.Il governo Draghi aveva già stanziato oltre 10 miliardi di euro per compensare il caro bollette. Il nuovo decreto non implicherà uno scostamento di bilancio in quanto sarà finanziato anticipando le spese pianificate nel corso dell'anno.