Decreto anti COVID-19, Gualtieri: 'utilizzeremo forse tutti 25 mld stimati, liquidità massiccia a famiglie e imprese'

Laura Naka Antonelli 15 marzo 2020 - 22:33

MILANO (Finanza.com)

"Arriveremo forse ad utilizzare tutti i 25 miliardi" stimati. Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, in collegamento video con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. Con "il decreto 'Marzo', diamo liquidità massiccia a imprese e a famiglie con la sospensione delle rate su prestiti e mutui", ha precisato, riguardo al decreto del governo, concepito per far fronte all'emergenza economica provocata dal coronavirus.