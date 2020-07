Decreto Rilancio: via libera alla Camera con 278 voti favorevoli, ora parola al Senato

Daniela La Cava 9 luglio 2020 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Nella seduta odierna, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020, il cosiddetto 'Decreto rilancio', recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Adesso il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo.