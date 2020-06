Decreto Rilancio: Castelli, “online modulo per fondo perduto, domande dal 15 giugno”

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

"Dal 15 giugno sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto, che sarà pagato direttamente sul conto corrente del contribuente. È già disponibile online il modulo per richiedere la misura che abbiamo previsto nel Decreto Rilancio ed è destinata a imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Grazie all’Agenzia delle Entrate per il grande lavoro che sta facendo, e che ci consentirà di erogare questa misura in pochissimi giorni". E' quanto scrive su Facebook il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.