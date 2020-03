Decreto Cura Italia: Inps si prepara alle misure, congedo parentale già attivo

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

L’Inps si sta preparando a dare attuazione a tutte le misure del decreto Cura Italia. Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo (finora si registrano circa 100mila richieste con periodi dal 5 marzo), mentre le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio. Le procedure per la Cassa integrazione, sia quella ordinaria che la deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate. I congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.L'Inps precisa inoltre che non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. "Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click - afferma l'istituto - Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti".In questo momento l’Inps si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra cassa integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito. Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno l'ha visto impegnato sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti.