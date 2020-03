Decreto Cura Italia: Castelli, è il primo passo e stiamo monitorando gli effetti di tutto

Valeria Panigada 18 marzo 2020 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Il governo Conte sta già lavorando al prossimo intervento dopo il decreto Cura Italia, che oggi è entrato in vigore dopo la firma del presidente Sergio Mattarella. "Vorrei tranquillizzare tutti gli imprenditori, soprattutto quelli maggiormente colpiti da questa crisi, ricordando loro che questo Decreto è il primo passo, e che a questo ne seguiranno altri. Stiamo andando avanti passo dopo passo per monitorare gli effetti di tutto, e per avere chiaro dove è più necessario intervenire velocemente", ha scritto su Facebook il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, assicurando che stanno già lavorando al prossimo decreto, in attesa di capire cosa accadrà dopo il 3 aprile."In base a quello che succederà, adotteremo tutte le ulteriori misure necessarie, compresa la proroga di quelle adottate con questo. Interverremo, poi, per supportare gli imprenditori che accuseranno delle perdite in questo periodo". "Stiamo lavorando al massimo delle nostre possibilità, in costante coordinamento con il Comitato Tecnico Scientifico e con le forze politiche di maggioranza e opposizione - ha detto Castelli - A voi chiediamo collaborazione e rispetto delle regole".