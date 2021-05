Debutta su Borsa Italiana la Spac insurtech di Costamagna e Minali

Titta Ferraro 26 maggio 2021 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Debutto oggi su AIM Italia di Borsa Italiana per Revo, SPAC (Special Purpose Acquisition Company) promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, oltre a Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia e Simone Lazzaro.Revo mira a costruire un primario player nel settore assicurativo, in particolare nell’ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici orientato principalmente al mondo delle piccole-medio imprese. In fase di collocamento Revo ha raccolto 220 milioni.Con Revo salgono a 41 le SPAC ad oggi ammesse sui mercati di Euronext, di cui 30 su Borsa Italiana.