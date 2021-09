Debito pubblico sale ancora: a luglio si attesta a quota 2.725,9 mld di euro

Daniela La Cava 15 settembre 2021 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta a luglio la salita del debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi oggi dalla Banca d'Italia che ha pubblicato “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”, a luglio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 29,7 miliardi di euro rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.725,9 miliardi. "L’incremento - spiega Bankitalia - è dovuto all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (36,3 miliardi, a 120,8), che ha più che compensato l’avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (7,1 miliardi); l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio complessivamente ha aumentato il debito per 0,4 miliardi".Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 30,0 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,3 miliardi; il debito degli Enti di previdenza è rimasto stabile. La quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia è stata pari al 23,4 per cento (0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente); la vita media residua è lievemente diminuita, a 7,4 anni.