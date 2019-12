Debito pubblico: nel 2020 l'Italia soffrirà dell'effetto snowball

Valeria Panigada 23 dicembre 2019 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Secondo le stime della Commissione europea, il Belgio, l’Italia e la Finlandia sono gli unici paesi dell’area dell’euro dove il rapporto tra il debito e il Pil aumenterà nel 2020 rispetto all’anno precedente mentre in Francia rimarrà stabile. Secondo lo studio diffuso oggi dall'Upb, in Italia, ciò è dovuto principalmente allo sfavorevole effetto snowball, vale a dire la differenza tra costo medio del debito e crescita nominale del Pil, quest’ultima la più bassa dell’area dell’euro. Negli altri paesi, al contrario, l’effetto snowball è favorevole ma viene più che controbilanciato dai persistenti disavanzi primari in Francia e, in maniera meno evidente, in Finlandia; in questo paese, come in Belgio, vi è inoltre un impatto particolarmente sfavorevole dell’aggiustamento stock-flussi, vale a dire delle componenti di aumento del debito che non sono contabilizzate nell’indebitamento netto della PA.