Debito pubblico: atteso stabile a marzo, pausa momentanea prima di ulteriore risalita sino a luglio (Mazziero Research)

Daniela La Cava 10 maggio 2021 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Dopo gennaio e febbraio in forte crescita (+71 miliardi) stimiamo un debito stabile a marzo a 2.646 miliardi, una pausa momentanea prima di un ulteriore allungo sino a luglio. L'anno terminerà in una forchetta compresa tra 2.652 e 2.715 miliardi. E' quanto si apprende dalle stime di Mazziero Research che precisa che "le stime al momento non considerano i finanziamenti che potrebbero arrivare da Bruxelles nell'ambito del programma Next Generation EU".