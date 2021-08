Debito pubblico: Covid allarga voragine, +359 euro a famiglia in un solo mese

Titta Ferraro 16 agosto 2021 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

I dati odierni di Bankitalia evidenziano un balzo del debito pubblico a 2.696,2 mld di euro a giugno. Come rimarca il Codacons, il debito pubblico dell’Italia pesa per ben 45.499 euro a cittadino residente, neonati inclusi, e in un solo mese ha registrato una crescita pari a +359,5 euro a famiglia. “Il debito pubblico continua ad aumentare, e rappresenta una zavorra pesantissima per il paese di cui faranno le spese le generazioni future – spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – L’emergenza Covid allarga ancor di più la voragine, al punto che oggi su ogni singolo cittadino italiano, neonati compresi, il debito pesa per oltre 45mila euro”.“Una situazione insostenibile da affrontare e che peggiora di mese in mese: rispetto a maggio il debito pubblico è cresciuto infatti di 9,2 miliardi di euro, con una incidenza pari a +359,5 euro per ogni singola famiglia italiana: un buco nero di cui non si vede purtroppo la fine”, conclude Rienzi.