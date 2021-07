Debito ancora in lieve risalita a maggio, Pil 2021 confermato a oltre +5% (Mazziero Research)

simone borghi 7 luglio 2021 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

"Ancora in lieve risalita il debito a maggio che stimiamo a 2.686 miliardi, una crescita che dovrebbe continuare almeno sino a luglio". E’ quanto si legge nell’analisi di Mazziero Research sul debito pubblico italiano, secondo cui "l'anno terminerà in una forchetta compresa tra 2.657 e 2.708 miliardi". Mazziero Research specifica che "le stime al momento non considerano ancora i finanziamenti nell'ambito del programma Next Generation EU".Per quanto riguarda il Pil, "Non ci sono variazioni alle precedenti stime del PIL 2021 pubblicate a giugno, la crescita dovrebbe quest'anno superare il 5%" afferma Mazziero Research. Le stime verranno progressivamente riviste nel procedere dell'anno.