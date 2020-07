Debito Italia: per Barclays è sostenibile, ma necessaria maggiore mutualizzazione

Laura Naka Antonelli 8 luglio 2020 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Barclays ritiene che il debito italiano sia sostenibile. E' quanto risulta dal suo report più recente, in cui sottolinea che, anche con lo shock Covid-19, più che finire in un "percorso insostenibile" la traiettoria del debito pubblico, probabilmente, si stabilizzerà. Si stabilizzerà però a livelli alti.Per questo, "potrebbe essere necessaria una maggiore mutualizzazione del debito, al fine di mettere il debito stesso su una traiettoria discendente e renderlo meno vulnerabile agli shock macro".Gli analisti di Barclays ritengono che il debito-Pil dell'Italia possa raggiungere quest'anno il 165% del Pil, rispetto al 100% atteso in media per l'Eurozona, dopo l'85% del 2019.