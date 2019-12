Debito Francia sfonda muro 100% del Pil

Titta Ferraro 20 dicembre 2019 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Ildebito pubblico francese torna sopra il 100% del Pil. Alla fine del terzo trimestre 2019, rimarca l'Insee, il debito risulta di 2.415 miliardi di euro, in aumento di ben 39,6 miliardi rispetto al trimestre precedente. L'aumento del rapporto debito/pil risulta dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Non è la prima volta che il debito scavalca la soglia del 100 per cento del pil: nel 2017 successe due volte (100,7% nel primo trimestre 2017 e il 100,9% nel secondo trimestre).