Debito Bankitalia, Codacons: 'pesa per 93.488 euro a nucleo familiare'

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2019 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

"Dai dati Bankitalia emerge come ad oggi il debito pubblico rappresenti un fardello da 39.238 euro per ogni singolo cittadino italiano, neonati compresi. Considerando il numero di famiglie censite in Italia dall'Istat, il debito pesa per 93.488 euro a nucleo familiare. Tutto ciò mentre il Pil scende e i dati economici nei vari settori, dal commercio all'industria, registrano andamenti negativi". Così il presidente del Codacons Carlo Rienzi, commentando il dato sul debito pubblico, che ad aprile salito a 2.373,3 miliardi di euro, con un incremento di 14,8 miliardi di euro in un solo mese."Il debito pubblico sembra sempre più lontano dall'iniziare la tanto attesa discesa, e i numeri odierni di Bankitalia dimostrano il danno economico subito da tutti i cittadini, costretti a finanziare gli interessi sul debito "monstre" attraverso le tasse".