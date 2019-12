Debacle delle utility affossa Piazza Affari, annaspa anche Leonardo

Titta Ferraro 2 dicembre 2019 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Si intensificano le vendite a Piazza Affari con le utility in forte calo. L'indice Ftse Mib è scivolato nell'ultima ora sotto i 23 mila punti con un calo giornaliero dell'1,4%.La prima seduta del mese sta vedendo una marcata volatilità con diversi titoli in affanno. In particolare soffrono le utility con Enel e Terna arrivate a cedere quasi il 3%, mentre Italgas fa ancora peggio a -3,7%. Sulle utility pesa probabilmente anche il movimento avverso dei titoli di Stato con il sell-off su Bund e Btp - con conseguente aumento dei rendimenti - che penalizza il settore, tradizionalmente molto sensibile ai movimenti dei tassi.Vendite diffuse oggi anche su Poste (-2,26%) e Leonardo (-3,58%).Sull'obbligazionario lo spread Btp/bund risulta in lieve salita a 162 pb con il tasso del Bund decennale risalito a -0,28% e quello del Btp a 1,34% (massimi a 3 mesi e mezzo).