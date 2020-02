De' Longhi positiva a Piazza Affari: nuovo stabilimento produttivo in Romania

Daniela La Cava 4 febbraio 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Giornata rialzista per De 'Longhi a Piazza Affari, dove il titolo mostra una crescita di quasi il 3% a 17,79 euro. Ieri il big italiano attivo nel settore dei piccoli elettrodomestici l'acquisizione di un impianto di produzione in Romania, a Madaras. Si tratta di un sito composto da due edifici per un totale di circa 25.000 metri quadrati, con macchine per iniezione già operative e impianti di produzione di EPS (polistirolo espanso) che possono essere utilizzati dal Gruppo per la sua produzione.Questo accordo, si legge nella nota, ha lo scopo di supportare la crescita organica prevista dal gruppo nei principali mercati ed è coerente con la strategia di riduzione del time to market dei nostri prodotti, preservandone la qualità e il controllo.