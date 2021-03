De' Longhi corre in Borsa dopo accordo per rilevare il controllo totale del gruppo svizzero Eversys

simone borghi 22 marzo 2021 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Corre il titolo De' Longhi a Piazza Affari con un rialzo di quasi il 3% a 34,6 euro. A sostenere le quotazioni l'accordo raggiunto dal gruppo per rilevare il controllo totale di Eversys, gruppo svizzero in forte crescita nel segmento premium delle macchine professionali per il caffè espresso. Grazie a questa operazione, De' Longhi fa un nuovo importante passo nel mondo del caffè, dove è già leader a livello mondiale. Si tratta della seconda acquisizione portata a termine nel giro di pochi mesi (la prima a fine novembre con l'americana Capital Brands) da De' Longhi che ha chiuso il 2020 con una crescita a doppia cifra di ricavi e marginalità.