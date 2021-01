De' Longhi balza di quasi il 5%, fioccano i buy tra gli analisti

Redazione Finanza 22 gennaio 2021 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Finale d'ottava all'insegna degli acquisti per De' Longhi a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi il 5% a 29,52 euro. Oggi il titolo ha incassato la promozione di Berenberg ma anche quella di Equita che hanno portato in entrambi i casi la raccomandazione a buy (acquistare). In particolare, gli analisti della sim milanese hanno alzato la raccomandazione definendo "la valutazione interessante per un business solido con ulteriori opzionalità da M&A". Da Equita si aspettano un 2021 non lontano dal 2020 alla luce dei messaggi forniti dalla Seb sulla continuazione dei trend positivi sul quarto trimestre. Inoltre, gli esperti di Equita credono che l'analyst day (25 marzo, primo nella storia) possa offrire l'opportunità al nuovo ceo di descrivere le prospettive strategiche di più medio-termine e vedono ulteriore opzionalità dall'M&A. E infine giudicano la valutazione interessante: "a seguito dell’annuncio dei vaccini e sul taking-profit dopo la forte performance, De' Longhi ha sottoperformato il mercato e ora tratta a una valutazione più interessante", concludono.