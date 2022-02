De Nora: ok da cda ad avvio iter quotazione in Borsa

Redazione Finanza 21 febbraio 2022 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Industrie De Nora, multinazionale italiana, fornitore di tecnologie elettrochimiche per i più importanti processi industriali di produzione, di sistemi e soluzioni per la disinfezione e il trattamento delle acque e di soluzioni innovative ad alte prestazioni per la produzione di idrogeno verde, ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha deliberato di avviare l’iter per la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan e la richiesta a Consob di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo.L'eventuale operazione di collocamento, si legge nella nota della società, sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di Consob.