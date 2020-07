De Cecco si affida a Triboo per la comunicazione social con Federica Pellegrini protagonista

Redazione Finanza 7 luglio 2020 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo De Cecco si affida al gruppo Triboo per implementare nuove strategie di comunicazione per il brand. Il pastificio leader mondiale nella fascia Premium ha annunciato di aver scelto la campionessa di nuoto Federica Pellegrini per la campagna social e si affida a Triboo, gruppo attivo nel settore digitale (e che controlla questa testata), per rafforzare l’engagement e la brand awareness del proprio brand.La campagna realizzata riprende Federica Pellegrini durante gli allenamenti e, successivamente, a casa propria, dove si diverte ai fornelli nel preparare, nell’ottica di una dieta sana, bilanciata, ricca di fibre e con un corretto apporto di carboidrati, formati classici di De Cecco.“Per ottenere risultati eccellenti occorrono metodo e rigore, senza alcun compromesso”, dice Carlo Aquilano, direttore commerciale di De Cecco. “Sono questi gli ingredienti del successo di Federica Pellegrini e della pasta De Cecco, che è prodotta con semola italiana ottenuta dal molino De Cecco attraverso un metodo di lavorazione unico: essiccazione lenta a basse temperature, acqua di sorgente, trafilatura ruvida in bronzo”.I contenuti realizzati saranno caricati sui profili Instagram di Federica Pellegrini e del brand a partire da mercoledì 8 Luglio; inoltre gli stessi contenuti saranno disponibili sul canale YouTube dello storico Gruppo abruzzese.