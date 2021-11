De Agostini: avviata vendita quota in Generali

Daniela La Cava 22 novembre 2021 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo De Agostini ha avviato un progetto di dismissione progressiva della propria partecipazione in Assicurazioni Generali, pari all’ 1,44% del capitale sociale. In tale contesto, è stata data esecuzione a una prima operazione consistente in uno strumento derivato che ha per oggetto 2.250.000 azioni, rappresentative dello 0,14% del capitale sociale. Lo rende noto il gruppo di Novara in una nota nella quale indica che le caratteristiche dell’operazione consentiranno a De Agostini – per le azioni sottostanti - di esercitare i diritti di voto all’assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali (prevista per il prossimo aprile 2022), chiamata tra l’altro a deliberare in merito al rinnovo degli organi sociali.I proventi finanziari derivanti dalla vendita della partecipazione in Assicurazioni Generali, precisa la nota, verranno utilizzati dal Gruppo De Agostini per perseguire nel prossimo futuro nuove opportunità di investimento.