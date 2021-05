DeA Capital: creato veicolo con investitore istituzionale per investire 150 mln in Spagna

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

DeA Capital Real Estate Iberia in partnership con un investitore istituzionale investe 150 milioni di euro nel settore della logistica in Spagna. E' quanto si apprende in una nota della società italiana nella quale si precisa che l'alleanza si concentrerà sulla cosiddetta logistica last mile che si sviluppa in prossimità di grandi aree urbane e centri di distribuzione, con l’obiettivo di realizzare un portafoglio a destinazione logistica di grado A basata sulla sostenibilità. DeA Capital interviene in qualità di co-investitore e DeA Capital Real Estate Iberia, con sede a Madrid, agirà come Asset Manager."La prima operazione si è concretizza con l'acquisto di un terreno di 15.000 mq. situato al primo anello dell'asse sud di Madrid, con l'obiettivo di sviluppare una logistica last mile in una delle aree con più alta domanda da parte degli operatori specializzati del settore - si legge nella nota -. Lo sviluppo dell’area è in concorso per ottenere la certificazione BREEAM". Si consolida la strategia di sviluppo della piattaforma internazionale di alternative investments di DeA Capital che è ad oggi presente in Italia, nella Penisola Iberica, in Francia, Polonia e Germania.