DeA Capital RE rileva Galleria commerciale da Covivio e portafoglio immobiliare da Amundi

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

DeA Capital Real Estate ha annunciato di avere concluso due nuove operazioni. La prima riguarda l’acquisizione di un portafoglio immobiliare del valore complessivo di 44 milioni di euro da Amundi Real Estate Italia Sgr. Si tratta di un portafoglio immobiliare composto da quattro asset a destinazione d’uso uffici ed un villaggio turistico, il Santo Stefano Resort dell’isola di Santo Stefano nell’arcipelago de La Maddalena, in provincia di Sassari.Con la seconda operazione DeA Capital Real Estate sgr diversifica la propria politica di investimento e punta anche sul settore delle gallerie commerciali, acquisendo da Covivio una porzione di circa 6.800 mq del centro commerciale Le Fornaci di Beinasco in provincia di Torino, nonché della totalità delle quote della società che detiene le connesse licenze commerciali.