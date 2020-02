Dba Group, firmato contratto con Pubblica Amministrazione di Slovenia per fornitura servizi It

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

DbaGroup, società di consulenza tecnologica quotata sul listino Aim Italia, ha fatto sapere di aver firmato nei giorni scorsi, attraverso la controllata UnistarPro, un accordo con il Ministero della Pubblica Amministrazione in Slovenia. Il contratto ha esteso per ulteriori 48 mesi la fornitura dei servizi di supporto IT e di manutenzione per un valore di 4,23 milioni in quattro anni, ovvero 1,06 milioni per anno. “Questa è una commessa che permette a Dba Group di affermarsi ancora di più nel settore pubblico sloveno (...). Continuiamo a seguire la strada tracciata e prevista nel nostro piano industriale”, ha detto Raffaele De Bettin, amministratore delegato di Dba Group.