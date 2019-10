Dba Group corre sull'Aim Italia, mercato apprezza nuovo piano industriale

Daniela La Cava 21 ottobre 2019 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Corre a Piazza Affari Dba Group dopo la presentazione del piano industriale 2019/2023. Il titolo, entrato in fase di volatilità, si è spinto fino a quota 1,64 euro sull'Aim Italia, con un rialzo di oltre l'11 per cento. Venerdì scorso il consiglio di amministrazione della società di Treviso di consulenza tecnologica ha approvato il nuovo business plan che prevede un Ebitda al 2019 pari a 4 milioni di euro e pari a 6,8 milioni al 2020. La società segnala inoltre un valore della produzione atteso per il 2023 a 97,1 milioni (CAGR 2019-2023 pari a 10,8%) con Ebitda visto a 12 milioni."Grazie all’Ipo il Gruppo Dba ha concluso la prima fase della strategia prevista dal Piano Industriale 2017-2021, raggiungendo con due anni di anticipo tutti gli obiettivi che ci eravamo posti - afferma Francesco De Bettin, presidente esecutivo di DbaGroup -. La strategia industriale prevista nel nuovo Piano 2019-2023 ci vede protagonisti nel mondo delle 'infrastrutture intelligenti', quelle che rendono possibili il dialogo fra esse, i loro gestori e gli utenti che le utilizzano". Il progetto “Dba Network” ci spingerà, spiega ancora il manager, sempre di più verso un modello di affiliazione con partner diffusi sul territorio nazionale, legati ai nostri standard di qualità e nell’ottica di quella crossfertilisation attiva già all’interno del nostro gruppo.