Dba Group: Finest entra nel capitale di Dba It Doo

Daniela La Cava 24 giugno 2019 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Dba Group ha annunciato l’ingresso di Finest, società finanziaria partecipata in maggioranza dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, nel capitale sociale della subholding slovena Dba It Doo. L’obiettivo della partnership, si legge in una nota, è il sostegno alla crescita per linee esterne ed interne del Gruppo Dba, in particolare nell’area balcanica e nei settori legati alla mobilità di mezzi e di persone, alla supply chain, alla cyber security e alle tecnologia blockchain.L’investimento prevede la compartecipazione da parte di Finest tramite un aumento di capitale: la società finanziaria apporterà capitale in equity per 400 mila euro sottoscrivendo il 12,5% delle quote di Dba It Doo e contemporaneamente erogherà a Dba It Doo un finanziamento soci di 1.950.000 euro per la durata di 60 mesi.Coerentemente con le prassi di mercato, spiega ancora la nota del gruppo veneto, l’apporto di capitale di Finest è accompagnato da una struttura di opzioni call e put esercitabili dai soci sul capitale in conformità alla durata del finanziamento e dall’ingresso di un rappresentante di Finest nell’organo amministrativo di Actual It Dd.