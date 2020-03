Dax e Ftse Mib passano in rosso, stop al ribasso per Enel e Banco BPM

Titta Ferraro 25 marzo 2020 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari innesta la retromarcia, così come le altre maggiori Borse, e la volatilità torna a mordere sui mercati dopo i rialzi record della vigilia.Il Ftse Mib è arrivato a cedere oltre l'1% in area 16.780 punti, stesso calo per il Dax. I futures USA preannunciano un avvio di giornata in negativo di circa l'1%.Nella prima parte di giornata il Ftse Mib era arrivato fino a +5% circa in area 17.830 punti. Tra i singoli titoli in deciso rosso Atlantia con oltre -5%, mentre Prysmian e Ferragamo cedono oltre il 4 per cento. Male anche Italgas (-3,5%), Pirelli (-2,6%) e Unicredit (-3%). Tra i segni più invece Leonardo e Campari segnano +4%.Al momento risultano fermi per eccessivo scostamento sul prezzo di controllo i titoli Enel (-3,43%) , Banco BPM (-3,03%) e Diasorin (-3,47%).