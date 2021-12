Datrix verso quotazione a Piazza Affari, debutto atteso il 3 dicembre

Redazione Finanza 1 dicembre 2021 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Datrix ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, con l'avvio delle negoziazioni previsto per venerdì 3 dicembre 2021. Lo rende noto il gruppo tech in un comunicato nel quale precisa che l'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, di complessive 3.659.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 4,10 euro ciascuna. Le azioni collocate sono tutte rivenienti dall’aumento di capitale deliberato lo scorso 12 ottobre e per effetto dell’operazione sono state raccolte risorse per un controvalore complessivo pari a circa 15 milioni. Si precisa che Datrix ha emesso azioni ordinarie e azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti ciascuna) e che per l’effetto dell’operazione saranno ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan tutte le 8.934.600 azioni ordinarie (includendo anche le azioni emesse nel contesto dell’aumento di capitale), mentre le 6.955.500 azioni a voto plurimo non saranno ammesse alle negoziazioni."L'aumento di capitale funzionale all’operazione di quotazione su Euronext Growth Milan ci consente di avere a disposizione nuove importanti risorse di crescita per quattro finalità - afferma Fabrizio Milano d’Aragona, co-fondatore, presidente e a.d. di Datrix - internazionalizzare ancora di più Datrix, in particolare con l’espansione nel mercato USA e con lo sviluppo di partnership di distribuzione delle nostre soluzioni in una logica di forte scalabilità; portare l'Intelligenza Artificiale non solo alle grandi aziende, ma anche alle Pmi attraverso soluzioni economicamente accessibili e facilmente implementabili; continuare a investire in ricerca e sviluppo (siamo già impegnati in 5 progetti europei di cui 3 in ambito biomedico); procedere a nuove acquisizioni per rafforzare le 4 aree in cui è operativa Datrix (solo un mese fa è entrata nella nostra area data monetization la statunitense Adapex).