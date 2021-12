Datrix sbarca su Euronext Growth Milan, titolo sale di oltre il 10%

Redazione Finanza 3 dicembre 2021 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Nuovo sbarco a Piazza Affari. Si tratta di Datrix (titolo sale di oltre il 10%) che debutta su Euronext Growth Milan. La società che sviluppa software e servizi di augmented analytics basati su Intelligenza Artificiale e modelli di machine learning per la crescita data-driven delle aziende rappresenta la trentatreesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 164 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento Datrix ha raccolto 15 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 51% e la capitalizzazione di mercato all’Ipoè pari a 36,6 milioni."Abbiamo deciso di quotarci per accelerare su quattro precise direttive strategiche: internazionalizzare ancora di più Datrix, in particolare con l’espansione nel mercato Usa e con lo sviluppo di partnership di distribuzione delle nostre soluzioni; portare l'Intelligenza Artificiale non solo alle grandi aziende, ma anche alle Pmi attraverso soluzioni economicamente accessibili e facilmente implementabili; continuare a investire in ricerca e sviluppo; procedere a nuove acquisizioni per rafforzare le aree di business in cui è già operativa Datrix", ha dichiarato Fabrizio Milano d’Aragona, co-fondatore, presidente e a.d. di Datrix.