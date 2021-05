Datalogic inarrestabile (+13%) in Borsa con trimestrale oltre attese

Redazione Finanza 14 maggio 2021 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Rally di Datalogic a Piazza Affari, con il titolo che balza di circa il 13% a quota 18,92 euro (sui massimi di giornata). Ad accendere la miccia rialzista i risultati trimestrali migliori delle attese e le prospettive per il 2021. In particolare, il gruppo ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 13,6% a 135,4 milioni di euro, un utile netto di 9 milioni e con un Ebitda adjusted triplicato a 21,6 milioni rispetto al primo trimestre 2020.La società bolognese guarda con fiducia all'intero anno. "Le previsioni di crescita per l’anno 2021 rimangono positive e a doppia cifra, in un range tra il 16% e il 20% rispetto al 2020 - si legge nella nota -. Il Gruppo continua a bilanciare investimenti e controllo dei costi sulla base dell’evoluzione dei mercati e del trend inflazionistico, indotto dalla insufficiente disponibilità di componenti, senza trascurare la roadmap strategica di sviluppo prodotto. Nonostante la ripresa dei volumi possa rendere necessario l’investimento in risorse strategiche ed operative, per l’anno in corso il gruppo mantiene l’obiettivo di un miglioramento dell’Ebitda tra 2 e 3 punti rispetto al 2020".