Danieli tra i best picks 2021 di Equita: confermato BUY sul titolo

28 luglio 2021

MILANO (Finanza.com)

Danieli offre la perfetta combinazione tra momentum favorevole e l’esposizione a un mega trend di lungo periodo quale la transizione green dell’industria siderurgica che gli esperti di Equita Sim si attendono che porti ad un’accelerazione degli ordini e all`espansione dei margini sopra la media storica.Gli analisti della Sim milanese aggiornano le stime (EBITDA 2021/23 +1%/+6%/+4%) che sono ora significativamente sopra consensus (EBITDA 22/23 +8%/+10% vs Bloomberg consensus) per scontare: 1) la favorevole dinamica della divisione steel-making sia a livello di volumi che di prezzi; 2) la nostra maggiore confidenza sull’espansione dei margini della divisione plant- making. Equita ribadisce il BUY su Danieli (tra i best pick 2021) per i seguenti motivi: la società offre un’esposizione unica al processo di decarbonizzazione dell’industria siderurgica, che si aspettano porti l’order intake a livelli record per diversi anni (ricavi 2023 della divisione plant-making attesi +15% sopra la media decennale); la crescente domanda di soluzioni innovative e ad alta tecnologia è attesa supportare un’espansione dei margini del plant-making (+150bps nel 2023 rispetto al 2020).Infine per Equita il titolo Danieli è Buy anche per il favorevole momento della domanda e dei prezzi dell’acciaio, con la società che gode di una forte posizione nella nicchia di mercato degli acciai speciali.