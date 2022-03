Danieli: sprint del titolo (+5%) dopo maxi commessa dalla statunitense Nucor

Valeria Panigada 24 marzo 2022 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Danieli a Piazza Affari. L'azione del gruppo attivo nel mercato siderurgico segna un progresso di oltre il 5% scambiando a 20,10 euro, dopo essere salito fino a un massimo di 20,7 euro. A far scattare gli acquisti è la maxi commessa da 650 milioni di dollari, giunta dalla statunitense Nucor per una serie di progetti tecnologici. Si tratta della maggiore commessa a livello mondiale per macchinari e automazione degli ultimi 20 anni, ha precisato Danieli.