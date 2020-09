Danieli si impenna fino a +15%, proposta conversione azioni risparmio e dividendo straordinario

Titta Ferraro 25 settembre 2020 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Boom di acquisti a Piazza Affari sul titolo Danieli che viaggia a +12,3% in area 13,66 euro dopo essere arrivato in avvio a oltre +15%. Ancora meglio fanno le azioni Danieli Risparmio che segnano +18,1% a 8,74 euro. Il CDA di Danieli ha proposto la conversione obbligatoria delle azioni risparmio sulla base di un rapporto di concambio di 0,65 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio. Inoltre, è previsto in caso di successo dell'operazione, il pagamento di un dividendo straordinario pari 1,2 euro per ogni azione ordinaria esistente e di nuova emissione risultante dalla conversione (9,9% dvd yield).Danieli ha chouso l’esercizio 2019/2020 con un utile netto di 62,9 milioni di euro e presenta una redditività operativa (EBIT) ridotta rispetto allo scorso esercizio per effetto di oneri non ricorrenti una tantum e per le limitazioni alla produzione soprattutto nel settore Steel Making con minori vendite ai clienti ma anche perslittamento progetti in corso nel Plant Making per gli effetti pandemici del COVID-19. I ricavi risultano di 2,803 mld (-9%) e l'ebitda di 188 mln (-22%).