Danieli: memorandum di intesa con il gruppo russo MMK per la decarbonizzazione settore siderurgico

15 novembre 2021

Danieli ha annunciato di aver siglato con MMK, gruppo siderurgico russo un protocollo di intesa quinquennale per lo sviluppo ed implementazione di tecnologie volte alla decarbonizzazione del processo di produzione dell’acciaio.Le due società collaboreranno per identificare potenziali nuove tecnologie green, valutare la fattibilità tecnica ed implementare queste nuove tecnologie nell’impianto di MMk a Magnitogorsk in Russia. L’accordo con MMK segue quello del mese scorso con il gruppo siderurgico ucraino Metinvest sempre focalizzato sullo sviluppo ed implementazione di tecnologie green per la produzione dell’acciaio di cui Danieli si conferma essere un front-runner. “Riteniamo che per la divisione plant-making di Danieli si aprano nuove opportunità di crescita con il supporto di rilevanti partner internazionale” affermano gli analisti della Sim milanese.